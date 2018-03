In Norwegen könnte der Leitzins in diesem Jahr wieder angehoben werden. In der Zeit "nach dem Sommer 2018" sei eine Zinserhöhung "höchstwahrscheinlich", sagte der Chef der norwegischen Notenbank, Oystein Olsen, am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen. Analysten hatten sich zwar schon bisher eine Zinsanhebung in diesem Jahr vorstellen können. Allerdings war bislang unklar, welchen Zeitpunkt die Notenbank selbst anpeilt.

Am Devisenmarkt reagierte die norwegische Krone mit Kursgewinnen auf die Aussagen des Notenbankchefs. Zum Dollar stieg der Wert der Krone im Vormittagshandel um etwa ein halbes Prozent, nachdem der Kurs vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Entscheidungen nahezu unverändert gestanden hatte.

Den Leitzins beließen die Währungshüter unterdessen wie von Analysten erwartet auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent. Seit März 2016 liegt der Leitzins auf diesem Niveau.

Seit Beginn des Monats gilt für Norwegens Geldpolitik ein neues Inflationsziel. Wie andere führenden Notenbank der Welt strebt jetzt auch die Norges Bank eine Teuerungsrate von zwei Prozent an, bei der die Stabilität der Preise als gewährleistet angesehen wird. Zuvor hatte das Inflationsziel bei 2,5 Prozent gelegen./jkr/bgf/jha/

