Audi verliert zunehmend den Anschluss an Mercedes und BMW. Auch für das kommende Jahr erwartet Firmenchef Rupert Stadler einen Kraftakt.

Audi erwartet auch 2018 "erneut ein herausforderndes Geschäftsjahr" mit stagnierenden Verkaufszahlen und nur leicht steigendendem Umsatz. Vorstandschef Rupert Stadler sagte am Donnerstag in Ingolstadt, Audi bringe dieses Jahr 20 neue und überarbeitete Modelle auf den Markt - darunter den ersten vollelektrischen SUV Audi e-tron, der ab Jahresende in Brüssel ...

