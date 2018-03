Boris Johnson will als Vergeltung auf den Giftanschlag auf den Agenten Skripal reiche Putin-Freunde, die in Großbritannien leben, zur Rechenschaft ziehen.

Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großrbritannien droht der britische Außenminister Boris Johnson: "Was die Bürger sehen wollen, ist, dass die Justiz von reichen Putin-Freunden Nachweise über ihr Vermögen verlangt und sie bei Verdacht auf Korruption vors Gericht bringt", sagte er in einem BBC-Interview.

Der 66-jährige Ex-Spion Sergej Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März vor einem Einkaufszentrum in der südenglischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Sie kämpfen seitdem in einer Klinik um ihr Leben. Bei dem Anschlag wurde nach britischen Angaben ein Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte eingesetzt, die das sowjetische Militär in den 70er und 80er Jahren entwickelt habe.

Großbritannien macht Russland für den Anschlag verantwortlich und hat als Reaktion darauf die Ausweisung von 23 russische Diplomaten angekündigt. Bei den betroffenen Diplomaten handele es sich um Geheimdienstoffiziere. Außerdem sollen alle bilateralen Kontakte zu Russland auf hochrangiger Ebene ausgesetzt werden, sagte May im britischen Unterhaus in London.

May kündigte noch weitere Strafmaßnahmen an, darunter schärfere Grenzkontrollen und das potenzielle Einfrieren von Vermögen. Auch werden weder Minister noch Mitglieder der Königlichen Familie im Sommer zur Fußballweltmeisterschaft reisen, die erstmals in Russland ausgetragen wird.

Rückendeckung erhielt London ...

Den vollständigen Artikel lesen ...