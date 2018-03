Hamburg/Köln (ots) - Beliebtheit, Vertrauen, Weiterempfehlung: Welche Marken, Unternehmen und Dienstleistungsanbieter liegen in der Gunst der Verbraucher vorn? Welche erfüllen die Erwartungen und Qualitätsansprüche der Kunden am besten? Antworten gibt "Deutschlands Kundensieger 2018", eine große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Test, Donnerstag, 15. März 2018, 18:35 Uhr / Print-Hinweis: Supplement der Zeitschrift DISQ-TEST, Ausgabe 01/2018, ab heute im Zeitschriftenhandel).



"Jeder Verbraucher beantwortet die Frage nach seinen Lieblingsmarken und präferierten Unternehmen ganz individuell. Führt man als Marktforschungsinstitut aber 60.000 Kundenmeinungen zusammen, werden aus Einzelmeinungen repräsentative Aussagen - und aus persönlichen Markenlieblingen werden Deutschlands Kundensieger", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



Jochen Dietrich, Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine bei n-tv, ergänzt: "Welche Unternehmen und Marken hierzulande am höchsten im Kurs stehen, ist nicht nur spannend, sondern die Ergebnisse können auch für die eigene Kaufentscheidung wertvolle Hinweise liefern. Deshalb ist diese Verbraucherstudie auch für unsere Zuschauer von hoher Relevanz."



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel äußerten sich rund 60.000 Kunden zu drei wesentlichen Faktoren. Im Fokus stand die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image, Angebotsspektrum, Verpackung, Kundenservice und Qualität des Produkts oder der Dienstleistung bildet. Zudem flossen die Wiederwahlabsicht sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden von den Befragungsteilnehmern 1.145 Unternehmen in 53 Branchen. In der finalen Auswertung wurden alle Unternehmen/Marken berücksichtigt, zu denen sich mindestens 80 Kunden geäußert hatten. Die drei Besten jeder Branche sind "Deutschlands Kundensieger 2018".



