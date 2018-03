Unterföhring (ots) -



Spice up your Battle! Mark Forster läutet mit seinen jüngsten Schützlingen Anisa (10) aus Kreuzwertheim in Unterfranken, Kayla (9) aus Oberarnbach bei Kaiserslautern und Sienna (11) aus Königsbrunn bei Augsburg die erste Battle-Sendung von "The Voice Kids" ein - am Sonntag, 18. März, 20:15 Uhr, in SAT.1. Die Mini-Spice-Girls legen mit dem Lied "Wannabe" einen energiegeladenen Auftakt hin und versetzen den Zuschauer zurück in die 90er Jahre. Dabei haben die Mädels bei der Songverkündung anfänglich gar keine Ahnung, wer die Spice Girls sind. Durchsetzungsfähig sind die Talente aber nicht weniger als Posh Spice und Co., was Coach Mark Forster bei der Textaufteilung zu spüren bekommt. Nachdem er zunächst gar nicht zu Wort kommt, muss das Kuchen-Krümel-Prinzip herhalten: "Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause."



Max Giesinger setzt auf "Italo"-Trio



Standing Ovations, Zugabe-Rufe und sogar ein Kniefall vom Coach persönlich: Flavio (13) aus Thalwil in der Schweiz, Nadin (14) aus Gelsenkirchen und Samuele (13) aus Wörsdorf bei Wiesbaden aus Team Max lassen bei ihrem temperamentvollen "Italo"-Trio mit dem Battle-Song "Grande Amore" von Il Volo ihren Charme spielen. Dies gelingt ihnen derart gut, dass Max Giesinger sichtlich stolz mit Tränen in den Augen den gefühlsbetont-powervollen Tönen lauscht. Auch wenn sich der Coach für ein Talent entscheiden muss, gibt er ein ganz besonderes Versprechen: "Egal, wo das hinführt mit uns Vieren, ich bin dieses Jahr nochmal ein bisschen auf Tour und ich hätte euch Drei gern bei einem Konzert mit dabei. Dann dürft ihr das genau so singen."



"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1.



Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseite http://presse.sat1.de/TVK2018 und unter https://www.sat1.de/tv/the-voice-kids.



