FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3340 (3380) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES LLOYDS WITH 'OVERWEIGHT' (TOP PICK) - TARGET 90 PENCE - BERENBERG RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 336 (310) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 430 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TO 'BUY' - TARGET 1250 PENCE - CS CUTS HAMMERSON TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 460 (605) PENCE - CS CUTS INTU PROPERTIES TO 'UNDERPERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 205 (270) P - CS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (780) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS KAZ MINERALS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 800 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1000 (900) PENCE - FTSE-INDIKATION +0.1% TO 7140 (CLOSE: 7132.69) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 650 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3025 (3050) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 665 (675) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2760 (3610) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'NEUTRAL' ('CONVICTION BUY LIST') - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'NEUTRAL' (CL BUY) - PRICE TARGET 2760 (3610) PENCE - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 865 (1055) PENCE - GOLDMAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 835 (890) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 620 (625) P - GOLDMAN RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 216 (212) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME PRICE TARGET TO 460 (430) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 620 (585) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMA TO HOLD (UNDERPERF.) - TARGET 997 (895) P - JPM RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1011 (946) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1899 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS TYMAN PRICE TARGET TO 385 (410) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CHARLES TAYLOR PRICE TARGET TO 330 (327) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT INITIATES ACCESSO TECHNOLOGY WITH 'BUY' - TARGET 3100 PENCE - RPT/BARCLAYS REINITIATES HSBC WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 700 PENCE - RPT/BARCLAYS REINITIATES LLOYDS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 90 PENCE - RPT/BARCLAYS RESUMES RBS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 310 PENCE - RPT/BARCLAYS RESUMES STANDARD CHARTERED WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 685 PENCE - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 330 (315) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES COMPUTACENTER TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1230 (1150) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.