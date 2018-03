Die Ausführungen des folgenden Beitrags beschäftigen sich mit einer Technologie, die der Hersteller selbst als Hauskraftwerk bzw. Stromspeicher bezeichnet. Hier ein kurzer Auszug aus der Produktbeschreibung: »Dieser PV-Speicher ersetzt bei Bedarf und jederzeit das gesamte Stromnetz in Ihrem Haus. (…) Mit integriertem Wechselrichter und Stromspeicherfunktion deckt das (…) Hauskraftwerk nicht nur im täglichen Gebrauch den kompletten Energiebedarf Ihres Eigenheims. Auch im Falle eines Netzausfalls läuft Ihr Strom weiter (Notstrom-Option).«

Da dieses dreiphasig wirksame »Hauskraftwerk« einen zentralen Platz in der Elektroanlage eine Wohnhauses einnimmt, müssen natürlich auch die anzuwendenden Schutzmaßnahmen geprüft werden. Hierzu liefert der Hersteller entsprechende Vorgaben, die aber mitunter auf Verständnisschwierigkeiten beim ausführenden Elektrofachbetrieb stoßen.

Anhand der Herstellerunterlagen des o.?g. PV-Speicherhersteller, wurden in den Bildern 1 und 2 die Anschlussbeispiele seines PV-Speichers an den Netzformen TT- und TN-System in neutraler Form dargestellt. Insbesondere bei der Anordnung von RCDs des Typs B kommen in der Praxis oft Diskussionen auf, ob die Platzierung stimmt. Der Hersteller verweist auch darauf, dass in einigen Fällen die RCD nicht vom Typ B (allstromsensitiv) sein muss oder ganz entfallen kann.

Normen und Technik

Nach DIN VDE 0100-712:2016-10, Abschnitt 712.531.3.101, müssen für den Schutz des PV-Wechselstrom-Versorgungsstromkreises vorzusehende Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) vom Typ B sein. Wenn die elektrische Anlage so ausgeführt ist, dass zwischen dem Wechselrichter und der RCD eine einfache Trennung gegeben ist (z.?B. ein separater Transformator mit getrennten Wicklungen) oder bei Verwendung eines Wechselrichters mit Transformator, ist eine RCD des Typs A ausreichend. Bestätigt ein Wechselrichterhersteller, dass durch die Verwendung seines PV-Wechselrichters keine glatten Gleichfehlerströme >?6?mA auftreten können, ist eine RCD des Typs A ebenfalls ausreichend.

Hinweise des PV-Wechselrichterherstellers, dass eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) im Wechselrichter integriert sei, müssen kritisch betrachtet werden. Oft ist nur eine fälschlicherweise als RCD bezeichnete Fehlerstrom-Überwachungseinheit RCMU (Residual Current Monitoring Unit nach VDE V 0126-1-1 bzw. EN 62109-2) vorhanden. Eine RCMU bietet lediglich eine Schutzpegelerhöhung, wenn die auf der DC-Seite einer PV-Anlage geforderte Schutzmaßnahme »doppelte oder verstärkte Isolierung« versagt. Sie dient somit nur der Überwachung von Fehlern gegen Erde auf der DC-Seite (PV-Module mit DC-Zuleitungen) und schaltet den PV-Wechselrichter im Fehlerfalle ab. Sie ist nicht für den Schutz auf der AC-Seite vorgesehen.

Eine ggf. im Wechselrichter integrierte RCMU ersetzt keine RCD (z.?B. ausgeführt als Fehlerstromschutzschalter RCCB), wenn diese gemäß einschlägiger Errichtungsbestimmungen, z.B. nach VDE 0100-410, für den Fehlerschutz oder zusätzlichen Schutz gefordert ist. Hierzu gibt es eine entsprechende Verlautbarung der DKE von April 2011. Der gängige Oberbegriff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...