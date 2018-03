IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont definiert weiterhin hochgradige Lithiummineralisierung in North Carolina

- Piedmont hat weitere hochgradige Probenergebnisse erhalten, darunter:

- 22,4m kumulative Mächtigkeit der Mineralisierung (nicht zusammenhängend) durch 4 Pegmatite, darunter hochgradige Abschnitte von 6,0m mit 1,39% Li2O und 3,0m mit 1,59% Li2O in Bohrloch 17-BD-83

- 22,3m kumulative Mächtigkeit der Mineralisierung (nicht zusammenhängend) über 5 Pegmatite, darunter hochgradige Abschnitte von 8,3m mit 1,10% Li2O und 5,9m mit 1,53% Li2O in Bohrloch 17-BD-129

- 21,3m kumulative Mächtigkeit der Mineralisierung (nicht zusammenhängend) über 6 Pegmatite, darunter hochgradige Abschnitte von 8,9m mit 1,32% Li2O und 4,0m mit 1,78% Li2O in Bohrloch 17-BD-127

- 19,8m kumulative Mächtigkeit der Mineralisierung (nicht zusammenhängend) über 6 Pegmatite, darunter hochgradige Abschnitte von 5,2m mit 1,79% Li2O und 3,0m mit 1,57% Li2O in Bohrloch 17-BD-131

- 18,5m kumulative Mächtigkeit der Mineralisierung (nicht zusammenhängend) über 5 Pegmatite, darunter hochgradige Abschnitte von 3,5m mit 1,50% Li2O und 3,1m mit 1,81% Li2O in Bohrloch 17-BD-122

- 16,5m kumulative Mächtigkeit der Mineralisierung (nicht zusammenhängend) über 3 Pegmatite, darunter hochgradige Abschnitte von 4,8m mit 1,45% Li2O und 4,5m mit 1,87% Li2O in Bohrloch 17-BD-94

- Das Bohrprogramm der Phase 3 wurde zu fast 50 % abgeschlossen und 6 Bohranlagen sind nun vor Ort.

- Mehr als 30 Bohrlöcher werden aktuell untersucht und die Ergebnisse für April erwartet.

- Erste Ressourcenschätzung liegt im Zeitplan und soll bis Ende des 2. Quartals 2018 fertig gestellt sein.

- Ergebnisse zeigen weiterhin das Potenzial, dass das Unternehmen einen strategischen, kostengünstigen Lithiumbetrieb in den USA aufbauen kann.

Piedmont Lithium Limited (Piedmont oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen weiterhin hochgradige Lithiummineralisierung auf seinen Liegenschaften im Zinn-Spodumen-Gürtel (TSB) Carolina in North Carolina, USA, definiert. Das Unternehmen hat die Probenergebnisse der letzten 17 Bohrlöcher aus dem Programm der Phase 2 sowie die der ersten 21 Bohrlöcher aus dem aktuellen Bohrprogramm der Phase 3 erhalten.

Die Ergebnisse bauen auf den vorigen Bohrarbeiten auf der Liegenschaft auf und zeigen ähnliche hochgradige Mineralisierung und Pegmatitabschnitte. Das Unternehmen hat sechs Bohranlagen vor Ort und 52 Bohrlöcher von etwas über 9.000 Metern des geplanten, 20.000 Bohrmeter umfassenden Phase-3-Bohrprogramms niedergebracht. Das Unternehmen liegt im Zeitplan, was die erste JORC-konforme Ressourcenschätzung bis zum Ende des 2. Quartals 2018 anbelangt.

Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer, sagte: Diese Infill-Bohrergebnisse entsprechen unseren Erwartungen und da wir sechs Bohranlagen vor Ort haben, freuen wir uns darauf, in den nächsten Wochen kontinuierlich Neuigkeiten über unsere Bohrtätigkeiten veröffentlichen zu können, was letztlich dazu führen wird, dass im Juni eine erste Ressourcenschätzung und kurz darauf eine Scoping-Studie erfolgen wird.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42764/180315 - Drilling and Exploration Update_FINAL_DEPRcom.001.jpeg

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42764/180315 - Drilling and Exploration Update_FINAL_DEPRcom.002.jpeg

Karte der Bohrstandorte des Lithiumprojekts Piedmont und Längsschnitt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith D. Phillips

President & CEO

Tel.: +1 973 809 0505

E-Mail: kphillips@piedmontlithium.com

Anastasios (Taso) Arima

Executive Director

Tel.: +1 347 899 1522

E-Mail: tarima@piedmontlithium.com

Ergebnisse der Phase 2

Die letzten 17 Bohrlöcher des Bohrprogramms der Phase 2, die letztes Jahr niedergebracht wurden, zeigen weiterhin ähnlich hochgradige Abschnitte, wie es von den Geologen und Beratern des Unternehmens erwartet worden war. Diese Ergebnisse definieren die Mineralisierung entlang der Streichlänge von vier Kilometern innerhalb der Liegenschaft, wo mehr als 30 Spodumen-Pegmatite identifiziert wurden.

Das aktuelle Bohrprogramm der Phase 3 konzentriert sich auf Infill-Bohrungen entlang der im Bohrprogramm der Phase 2 definierten Gänge. Diese 21 Bohrlöcher (Bohrloch 123 bis 143) sind Teil der ersten Infill-Bohrungen zur Erstellung der ersten JORC-konformen Ressourcenschätzung. Die Ergebnisse entsprechen den Ergebnissen der Phase 2 und werden aktuell zum geologischen Modell hinzugefügt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42764/180315 - Drilling and Exploration Update_FINAL_DEPRcom.003.jpeg

Querschnitt durch das Lithiumprojekt Piedmont

Rund 13.000 m des 20.000 m umfassenden Phase-3-Bohrprogramms werden sich auf Infill-Bohrungen konzentrieren, während die übrigen Bohrmeter auf Tests der Explorationsziele höchster Priorität auf der Liegenschaft, der Ausdehnungen entlang des Streichens und in Fallrichtung im aktuellen Bohrgebiet sowie des Potenzials der kürzlich erworbenen Liegenschaften entfallen. Das Unternehmen ist durch die erste Oberflächenkartierung und die Gesteinssplitterproben der Liegenschaften sehr ermutigt und freut sich auf die Probebohrungen auf den definierten Zielen.

Aufgrund der Ergebnisse der Bohrprogramme aus dem letzten sowie diesem Jahr ist das Unternehmen zuversichtlich, eine oberflächennahe und von der Oberfläche aus abbaubare Ressource definieren zu können, die strategisch günstig in der historischen Lithiumabbau- und -verarbeitungsregion der USA liegt. Außerdem ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es die erste JORC-konforme Mineralressourcenschätzung bis zum Ende des 2. Quartals 2018 veröffentlichen und im 3. Quartal 2018 eine entsprechende Scoping-Studie durchführen kann.

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL, OTC-NASDAQ Intl: PLLLY) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina (der ZSG) sowie entlang des Verlaufs der Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die zwischen den 1950ern und 1990ern den Großteil des Lithiums für die westliche Welt lieferten. Der ZSG wird als eines der größten Lithiumgebiete der Welt beschrieben und liegt rund 25 Meilen westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42764/180315 - Drilling and Exploration Update_FINAL_DEPRcom.004.png

Standort von Piedmont Lithium, Lithiumverarbeitungsanlage Bessemer City (FMC, rechts oben) und Lithiumverarbeitungseinrichtung Kings Mountain (Albemarle, rechts unten)

Das Projekt wurde ursprünglich von Lithium Corporation of America erkundet, das später von FMC Corporation (FMC) übernommen wurde. FMC und Albemarle Corporation (Albemarle) haben die lithiumhaltigen Spodumenpegmatite im ZSG abgebaut und die beiden Lithiumverarbeitungseinrichtungen in der Region errichtet und weiterhin betrieben. Diese waren die ersten modernen Spodumenverarbeitungseinrichtungen der westlichen Welt. Das Unternehmen befindet sich in einer einzigartigen Lage, um von seinem Status als Pionier bei der Wiederaufnahme der Explorationen in dieser historischen lithiumproduzierenden Region profitieren zu können, wobei das Ziel darin besteht, eine strategische Lithiumquelle aus den USA zur Versorgung der wachsenden Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte zu entwickeln.

Piedmont ist über seine zu 100% unternehmenseigene US-Tochtergesellschaft Piedmont Lithium Inc. exklusive Optionsvereinbarungen und Landerwerbsverträge mit regionalen Grundbesitzern eingegangen, wonach das Unternehmen bei deren Ausübung rund 1.199 Acres Ländereien und die damit verbundenen Mineralrechte kaufen (oder in manchen Fällen langfristig leasen) kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Meldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Ansichten von Piedmont hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Piedmont liegen und dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Piedmont wird die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung nicht aktualisieren oder überarbeiten, um Umstände oder Ereignisse widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Meldung eingetreten sind.

Erklärung der kompetenten Personen

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Lamont Leatherman, einer kompetenten Person (Competent Person) und eines registrierten Mitglieds der Society for Mining, Metallurgy and Exploration, einer Recognized Professional Organization, erstellt oder geprüft wurden, und spiegeln diese wider. Herr Leatherman ist ein Berater des Unternehmens. Herr Leatherman verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Leatherman erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Die vollständige Meldung, einschließlich der Bohrergebnisse und des JORC-Codes, finden Sie auf Englisch unter: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180315/pdf/43sg8877ggpgjb.pdf.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42764

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42764&tr=1

