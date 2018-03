FRANKFURT (Dow Jones)--Verstärkte Rüstungsausgaben weltweit machen Rheinmetall zuversichtlich, im laufenden Jahr noch schneller zu wachsen als 2017. Der Düsseldorfer Konzern rechnet für 2018 mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 9 Prozent. Das ist deutlich mehr als die zuletzt verbuchte Steigerung von 5 Prozent.

Während sich das Wachstum im Automobilzuliefergeschäft abschwächen dürfte, von 8 Prozent 2017 auf 3 bis 4 Prozent 2018, rechnet Rheinmetall für das Rüstungsgeschäft mit einer Beschleunigung des Wachstums auf 12 bis 14 Prozent nach 3 Prozent im Vorjahr. Auch die Renditen will Rheinmetall verbessern - auf rund 7 Prozent im Konzern, nach 6,8 Prozent im abgelaufenen Jahr.

Auch hier wird Defence der Treiber sein, wo die Marge von 5,7 Prozent auf 6 bis 6,5 Prozent steigen soll. Im Zuliefergeschäft dürfte die Marge mit rund 8,5 Prozent in etwa konstant bleiben - 8,7 Prozent waren hier zuletzt erreicht worden.

Vorstandschef Armin Papperger sieht Rheinmetall in beiden Sparten bestens aufgestellt mit der globalen Präsenz. Bei Automotive profitiere das Unternehmen angesicht wachsender Nachfrage "nach umweltgerechter Mobilität" von "unseren Produkten zur Verbrauchs- und Emissionsreduzierung". In der Rüstungssparte beeinflusse "der allgemeine Trend zur verstärkten Sicherheitsvorsorge in Deutschland und im Ausland unser Geschäft positiv".

Zahlen für das abgelaufene Jahr hat der MDAX-Konzern schon Anfang des Monates vorgelegt. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 252 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie nach Dritten stieg um 55 Cents auf 5,24 Euro. Die Anteilseigner sollen knapp ein Drittel des Gewinns - 1,70 Euro als Dividende ausgezahlt bekommen. Im Vorjahr waren 1,45 Euro je Aktie ausgeschüttet worden.

