Mit speziellen Produkten konnten Anleger auf eine Flaute an der Börse wetten - und erlitten vor einem Monat damit herbe Verluste.

Auf die Flaute an der Börse zu wetten, war für Investoren und Banken lange ein gutes Geschäft. Die Credit Suisse legte für Kunden so genannte Exchange Traded Notes (ETN) auf, mit denen sich sinkende Volatilität für Anleger bezahlt machte. Doch als es Anfang Februar zu einer jähen Korrektur an den US-Märkten kam, verloren die Zertifikate schlagartig an Wert - und Investoren viel Geld.

Der Kurs der ETNs gab binnen zwei Stunden um rund 90 Prozent nach. Deshalb hat nun ein betroffener Anleger vor einem New Yorker Gericht eine Klage eingereicht. Sie richtet sich gegen die Credit Suisse, aber auch gegen Bankchef Tidjane Thiam und Finanzchef David Mathers persönlich.

Investor Rajan Chahal wirft der Credit Suisse vor, falsche Angaben zu den so genannten XIV-Notes gemacht zu haben und fordert ...

