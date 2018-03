Brüssel - Der japanische Aktienmarkt hatte zuletzt einen Lauf, so Miyuki Kashima, Head of Japanese Equity Investments, BNY Mellon Japan. Der Topix (ISIN XC0009694107/ WKN 969410), der alle börsennotierten Unternehmen in Japan erfasse, sei zwischen Februar 2017 und Ende Januar 2018 um 20,7 Prozent geklettert.

