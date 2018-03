Von Nathan Allen, Pietro Lombardi und Olaf Ridder

BARCELONA/FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die Aufsichtsgremien von Atlantia, Hochtief sowie Actividades de Construccion y Servicios (ACS) am Mittwochabend einer gemeinsamen Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis zugestimmt haben, wollen die Vorstandschefs ihr Vorhaben am Mittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Madrid vorstellen.

Die Vereinbarung, die in ihren Grundzügen bereits am Mittwoch bekannt wurde, beendet eine seit Mai vergangenen Jahres laufende und von politischer Einflussnahme gekennzeichnete Übernahmeschlacht. In dessen Verlauf war der Preis der Abertis-Aktie an der Börse um 20 Prozent gestiegen. Die Hoffnungen der Spekulanten auf einen teuren Schlusspurt haben sich mit dem jetzt erzielten Ergebnis zerschlagen.

Es sieht vor, dass die Beteiligten - Atlantia, ACS und Hochtief - eine gemeinsame Holding bilden, die Abertis nach der Übernahme steuert. Technisch wird dazu das Übernahmeangebot von Hochtief die Basis sein, allerdings modifiziert als reines Barangebot. Atlantia wird ihr Gebot zurückziehen. Anschließend übernimmt die mit einem Kapital von 7 Milliarden Euro ausgestattete Holding die Abertis-Aktien.

Hier wird der italienische Autobahnbetreiber Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie das Sagen haben. ACS bekommt 30 Prozent und seine Essener Tochter Hochtief 20 Prozent minus 1 Aktie. Details soll eine Gesellschaftervereinbarung regeln, die zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt wird.

Überdies wird sich Atlantia mit bis zu 2,5 Milliarden Euro an Hochtief beteiligen und auf diese Weise mit etwa 24 Prozent zweitgrößter Aktionär bei dem Essener Baukonzern. Indirekt steigt dadurch sein Anteil an Abertis. Die Italiener haben ferner die Option, die 34-prozentige Beteiligung von Abertis am Telekomunternehmen Cellnex zu erwerben. Die Option läuft bis zum 23. März.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 06:05 ET (10:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.