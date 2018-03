Mainz (ots) -



Am Freitag stellt sich Markus Söder im Münchener Landtag der Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten. Sieben Monate vor der Landtagswahl in Bayern übernimmt der 51-jährige Franke die Amtsgeschäfte - als jüngster Regierungschef in der Geschichte des Freistaates. Nach der Wahl heißt es am Freitag, 16. März 2018, 19.20 Uhr im ZDF, "Was nun, Herr Söder?".



Markus Söder, seit 35 Jahren CSU-Mitglied und seit elf Jahren Mitglied der Bayerischen Staatsregierung, will als Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. Oktober 2018 die absolute Mehrheit verteidigen, die laut Umfragen in Gefahr ist. ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten fragen den Nachfolger von Horst Seehofer im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten, wie er die CSU in den kommenden Wahlkampf führen und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen will.



