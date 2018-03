Die Wertpapierexperten der Credit Suisse haben ihr Anlagevotum für die Papiere des Öl- und Gaskonzerns OMV von "underperform" auf "outperform" angehoben. Das Kursziel wurde ebenfalls deutlich von 46,0 auf 55,0 Euro nach oben revidiert.

Die Analysten verweisen auf das attraktive Risiko-Gewinn-Verhältnis für die OMV-Aktie, das sich aus der schwachen Kursentwicklung seit Beginn des Jahres ergibt. Der Markt unterschätze das Wachstumspotenzial des Konzerns und sei nicht bereit für mögliche Zukäufe zu zahlen, schreibt das Analystenteam um Ilkin Karimli. Wie OMV kürzlich bekanntgegeben hatte, wurden allein für Zukäufe bis zum Jahr 2025 zehn Mrd. Euro budgetiert.

Der Anstieg in den Schätzungen und dem Kursziel sei daneben auf die höheren Einnahmen im Marketing-Bereich (Tankstellennetz), höhere Gaspreise und sowie den höheren Beitrag aus Russland zurückzuführen, heißt es in der Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit Suisse-Analysten 5,09 Euro für 2018, sowie 4,97 bzw. 4,78 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,00 Euro für 2018, sowie 2,50 bzw. 3,00 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Donnerstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,94 Prozent bei 46,28 Euro.

ISIN: AT0000743059