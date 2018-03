Der Mischkonzern Rheinmetall erwartet in den kommenden Jahren ein stark wachsendes Rüstungsgeschäft.

Der Mischkonzern Rheinmetall erwartet in den kommenden Jahren ein stark wachsendes Rüstungsgeschäft. "Defence wird zweistellig wachsen", sagte Konzernchef Armin Papperger am Donnerstag in Düsseldorf. Treiber seien unter anderem das Deutschland-Geschäft, die EU-Verteidigungspolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...