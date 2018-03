Aus Angst vor einem globalen Handelskrieg haben die Anleger in Europa am Donnerstag nur zögerlich bei Aktien zugegriffen. Der Dax rückte um 0,3 Prozent auf 12.276 Zähler vor, der EuroStoxx lag mit 2989 Punkten minimal im Plus. "Für eine deutliche Erholung fehlt den Anlegern aktuell der Mut", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

