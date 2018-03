MIT-Forscher haben ein Verfahren entwickelt, um Verkehrsflugzeuge besser vor Blitzen zu schützen: Sie setzen die ganze Maschine unter Strom.

Wer durch die Wolken reist, muss damit rechnen, vom Blitz getroffen zu werden. Zwar versuchen Piloten, größeren Gewitterwolken möglichst auszuweichen, trotzdem wird jedes Verkehrsflugzeug im Schnitt alle ein bis drei Jahre von einem Blitz getroffen.

Für die Menschen im gut isolierten Inneren der Maschine stellen Blitze keine große Gefahr dar - sie nehmen meist nur ein helles Licht oder einen lauten Knall wahr. Für Fluggesellschaften ist Blitzschlag dagegen ein Kostenfaktor, denn die getroffenen Maschinen müssen für Sicherheitschecks und mögliche Reparaturen längere Zeit am Boden bleiben.

Kein Wunder also, dass ein Flugzeugbauer wie Boeing die Arbeit von Carmen Guerra-Garcia finanziell unterstützt. Die Professorin am Massachusetts Institute of Technology (MIT) arbeitet mit ihrem Team an einem Verfahren, mit dem Flugzeuge besser gegen Blitzschlag geschützt werden sollen ...

