Es sah schon fast nach Neuwahlen aus, doch Israels Politiker haben im letzten Moment ihren Streit über die Wehrpflicht beigelegt.

Das israelische Parlament hat den Haushalt 2019 verabschiedet und damit eine massive Koalitionskrise beigelegt. Das Budget habe die entscheidende dritte Lesung passiert, hieß es am Donnerstag auf der Internetseite des Parlaments. Israels rechts-religiöse Regierung war im Streit um die Wehrpflicht für tiefreligiöse Männer in eine schwere Krise geraten. Medien berichteten noch am Dienstag, sollte es nicht ...

