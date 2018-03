Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Hostelco (http://www.hostelco.com), die führende spanische Messe für Ausrüstung und Geräte für Restaurants, Hotels und Catering und einer der Benchmark-Events in Europa, veranstaltet seine 19. Ausgabe, um die neuesten Innovationen der wichtigsten Unternehmen der Branche zu präsentieren. Diesen April wird Hostelco zusammen mit Alimentaria veranstaltet werden, womit die größte nationale und internationale Plattform für Ausrüstung, Essen, Gastronomie und das Gastgewerbe geschaffen wird.



Organisiert von der Fira de Barcelona und dem Spanischen Dachverband der Gerätehersteller für Hotels, Gemeinschaften und verwandte Industrien (FELAC) wird Hostelco die nächste Ausgabe das erste Mal zusammen mit der International Food and Drink Fair, Alimentaria, vom 16. bis 19. April 2018 durchführen.



Beide Messen werden die gesamte kulinarische und Nahrungsmittelwertschöpfungskette in einer gemeinsamen Plattform abdecken, zusammen mit neuen Produkten, Technologien und innovativen Lösungen in den Bereichen Maschinen und Ausrüstungen für Restaurants, Hotels und Catering. Zusammen werden für die zwei Events 4.500 Aussteller erwartet, 27 % davon werden internationale Teilnehmer aus 70 Ländern sein, die sich auf 100.000 m[2] tummeln werden.



Darüber hinaus organisiert Hostelco Treffen zwischen ausstellenden Unternehmen und den über 600 nationalen und internationalen Einkäufern, die aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal, Großbritannien, Marokko, Algerien und Tunesien eingeladen wurden - allesamt Wachstumsmärkte. Sowohl internationale Einkäufer - hauptsächlich Importeure - als auch nationale Vertreiber nehmen an dem Bereich teil, der sich auf Ausrüstung, Geräte und Zubehör für die Gastronomie spezialisiert hat. Zusätzlich zu diesen Gruppen werden auch Vertreter von 80 Hotel-, Restaurant- und Catering-Ketten teilnehmen.



Innovation und Wissen



Im Bereich Hostelco-Erfahrung - Live-Gastronomie werden Vorführungen, Schauküchen und Konferenzen stattfinden. Einige dieser Veranstaltungen werden den Fokus dabei auf die Welt der Süßwaren, Eiskrem und des Backens legen - mit angesehenen internationalen Chefs wie Nando Jubany, Paco Roncero, Andoni Luis Aduriz, Guillermo Cruz oder Mario Sandoval.



Im Bereich Hostelco-Erfahrung befindet sich auch das Live-Hotel, ein Ort, der von Dekorateuren gestaltet wurde, die sich auf Hotels spezialisiert haben, die Rezeption, Zimmer, Fitness- und Wellnessbereiche entsprechend der neuesten Generation an Hotels entwerfen werden - also den Deko- und Technologietrends folgend, die einem neuen Konzept von Gastfreundlichkeit entsprechen.



Der Hostelco Kaffeebereich wird auch zu den Highlights der Messe gehören. Fachkräfte und Unternehmen für Geräte, Ausrüstung und Zubehör für Kaffee - von der Röstmaschine bis zur Tasse - werden hier zusammenfinden. Zudem werden Barista-Meisterschaften, Rundtischgespräche und Meisterklassen durchgeführt werden, mit denen die Kaffeekultur beworben wird.



