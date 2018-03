Linz - Der japanische Notenbankpräsident Kuroda hat mit unklaren Aussagen zu Änderungen in der Zinspolitik die Märkte verwirrt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es habe den Anschein gehabt, dass ein Ausstieg aus der Nullzinspolitik in absehbarer Zeit möglich wäre. Doch die Fakten würden dagegen sprechen. Das Inflationsziel von 2,0% liege, verglichen mit den realen Zahlen von 0,4%, nach wie vor in weiter Ferne. Nachdem Japan die Staatsschulden im eigenen Land zu mehr als 90% halte, könne es sich mit der Zinspolitik von den Europäern und Amerikanern abkoppeln. Sollten die Zinsen in den USA weiter steigen und auch die Europäer erste Zinsschritte setzen, dann sei eine weitere JPY Abwertung wahrscheinlich. Dies würde den Export fördern und gleichzeitig die Inflation über teure Importe erhöhen. Aus diesen Gründen dürfte der JPY längerfristig eher abwerten. (15.03.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...