Frankfurt - Zunehmende Sorgen um einen möglichen Handelskrieg mit entsprechender Beeinträchtigung des Wirtschaftsumfeldes haben sich auch an den Kreditmärkten niedergeschlagen, so die Analysten der DekaBank.Passend dazu hätten sich Volatilitätsindices auf etwas höheren Niveaus eingependelt und würden ebenfalls die Bewertung von Kreditrisiken belasten. Da aber gleichzeitig europäische Unternehmen von steigenden Umsätzen und Gewinnen berichten und auch weiterhin sehr zuversichtlich bleiben würden, seien Unternehmensanleihen unverändert gesucht. Mit dem Ende der Berichtssaison steige die Neuemissionstätigkeit wieder und treffe auf sehr investierfreudige Anleger. Dazu zähle weiterhin auch die EZB, die in ihrem reduzierten Anleihekaufprogramm Corporates stark bevorzugt behandle. Banken würden nun verstärkt senior non preferred Bonds begeben, um ihre MREL-und TLAC-Quoten zu erfüllen. (Ausgabe März/April 2018) (15.03.2018/alc/a/a)

