marktEINBLICKE um 12: DAX gibt Gewinne wieder ab, große Freude bei Volkswagen

Am Donnerstag sah es für einen kurzen Moment so aus, als sollten DAX-Anleger eine neue Erholungsrallye starten. Allerdings bekamen sie auch schnell wieder kalte Füße, so dass die Gewinne bis zum Mittag fast vollständig abgegeben wurden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 12.258

MDAX -0,1% 25.670

TecDAX +0,6% 2.686

SDAX +0,6% 12.182

Euro Stoxx 50 +0,1% 3.395

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Münchener Rück (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026). Neben guten Nachrichten bei der Tochter Audi profitiert VW auch von einer starken Entwicklung der Absätze auf dem europäischen Automarkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...