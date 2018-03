Unabhängige, von Mastercard und IBM gegründete Treuhandstiftung unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der DSGVO

Truata wurde mit der klaren Zielsetzung entwickelt, Unternehmen bei der Durchführung von Analysen zu unterstützen, die hundertprozentig den Vorgaben der demnächst in Kraft tretenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union entsprechen. Truata ermöglicht es Unternehmen, die Datenschutzvorschriften gemäß DSGVO einzuhalten und gleichzeitig auch künftig Innovationen auf den Weg zu bringen und ihren Kunden die Leistungen anzubieten, die diese erwarten.

Truata wurde von Mastercard entwickelt, einem der Gründungsunternehmen der Stiftung. Das System setzt neue Standards im Bereich des Hosting und der Anonymisierung von Daten. Proprietäre Verfahren, Methoden und geistiges Eigentum ermöglichen es Organisationen, ihre Daten im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen der DSGVO zu analysieren.

Truata wählte IBM als Gründungspartner für strategische Technologien und Serviceleistungen. Zu diesen werden u. a. Cloud-Computing-, Analytik- und Cognitive-Computing-Funktionen zählen. Einen Eckpfeiler der Zusammenarbeit bildet die Anwendung marktführender Anonymisierungstechnologien, die von den globalen Forschungsteams von IBM entwickelt wurden.

Felix Marx wird Truata als CEO leiten. Der gebürtige Österreicher verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Telekommunikation, Identitätsmanagement und Zahlungsverkehr, zuletzt als Executive Vice President of Services von Mastercard im asiatisch-pazifischen Raum. Zuvor war er unter anderem als CEO und Präsident von C-SAM Inc., als CEO der Identiv Group und als CEO von SCM Microsystems tätig.

Felix Marx äußerte sich wie folgt: "Truata baut auf der langjährigen Nachfrage nach Daten, Sicherheit und Datenschutz auf. Diese Nachfrage wird durch das Inkrafttreten der DSGVO und andere Entwicklungen wie 5G und das Internet der Dinge noch verstärkt. Die Truata Datenstiftung in Verbindung mit der Datenanonymisierung und -analyse ist der natürliche nächste Schritt in der Entwicklung der Datenwirtschaft

Die innovative Treuhandstruktur von Truata bietet eine neuartige Lösung, die die Privatsphäre proaktiv schützt und Vertrauen schafft. Aufgrund seiner Governance-Struktur wird Truata unabhängig von Nutznießern und Kunden operieren und somit die direkte Kontrolle über das Datenhosting und die Datenanalyse im Auftrag seiner Klienten behalten.

Mastercard ist nicht nur ein Gründungsunternehmen von Truata, sondern auch einer der ersten Kunden, der die Lösung von Truata für die Datenanonymisierung und -analyse einsetzt.

"Datenschutz und Datensicherheit zählen bei Mastercard zu den wichtigsten Grundprinzipien. Daten und Analysen sind für uns von zentraler Bedeutung: für die Sicherheit, für Business Intelligence, für personalisierte Leistungen und für einen schnelleren Service mit höherem Nutzwert, den wir unseren Kunden und deren Kunden bieten", so Kevin Stanton, Chief Services Officer von Mastercard. "Wir sind stolz darauf, dass Truata auf einem soliden Fundament aus Sicherheit, Datenschutz, Technologie, Vertrauen und Fachkompetenz basiert. Dank echter Unabhängigkeit und fortschrittlicher Technologien wird Truata künftig als Schlüssel für die Beantwortung wichtiger Datenfragestellungen von Unternehmen dienen."

"Daten sind eine mächtige Ressource, und Unternehmen haben eine klare Verantwortung zum Schutz dieser Daten. Deshalb vertreten wir die Auffassung, dass die DSGVO ein Katalysator für den digitalen Wandel ist, der zu einem verbesserten Datenschutz sowie zu einer effizienteren und integrierten Datenverarbeitung führt und Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, tiefere Einblicke zu gewinnen, indem sie diese Vorgaben einhalten", so Arvind Krishna, Senior Vice President des Bereichs Hybrid Cloud und Director von IBM Research. "Wir sind stolz darauf, mit Truata einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir unsere branchenführenden Technologien anbieten können. Wir unterstützen Unternehmen dabei, aus ihren Daten größeren Nutzen zu ziehen. Gleichzeitig bleibt deren Integrität gewahrt, und die Rechte von Einzelpersonen werden geschützt."

Im Vorstand von Truata finden sich namhafte Technologen und Datenschutzexperten, darunter Prof. Barry Smyth, Digital Chair of Computer Science beim University College Dublin, Aoife Sexton, Principal von Tech Law Services und Mitgründerin/Director von Frontier Privacy, einem Beratungsunternehmen für Datenschutzdienstleistungen, sowie Kevin Butler, Managing Director der TMF Group Ireland.

"Durch die explosionsartige Zunahme von Daten und fortschrittlichen Analyse-Technologien sind Unternehmen in der Lage, personalisierte Leistungen anzubieten, die das Leben einfacher, sicherer und bequemer machen. Wenn es uns als Technologen nicht gelingt, die Unternehmen auch künftig in die Lage zu versetzen, die Datennutzung weiter zu maximieren und gleichzeitig die Rechte der Verbraucher zu schützen, werden wir alle verlieren", so Professor Smyth. "Durch die Abgrenzung der Speicherung, des Schutzes und der Nutzung von Daten kann Truata den Nutzen von Daten für moderne Unternehmen und Verbraucher sichern."

"Die Unternehmen werden durch die DSGVO mehr Verantwortung dafür tragen, wie sie mit personenbezogenen Daten von Verbrauchern umgehen", so Frau Aoife Sexton. "Bei meiner täglichen Arbeit und jetzt auch bei Truata sehen wir die Verwerfungen, mit denen sich Unternehmen gegebenenfalls konfrontiert sehen, wenn sie diese Sicherheitsvorkehrungen nicht in den Mittelpunkt ihrer Datenstrategien stellen."

Weitere Informationen über die Treuhandstiftung Truata, die ihren Sitz in Irland haben wird, werden in den kommenden Wochen folgen.

Über Truata

Truata wurde als Treuhandstiftung gegründet und bietet eine neue Herangehensweise für den Umgang mit Datenanonymisierung und -analytik, um Organisationen dabei zu unterstützen, die Vorschriften der DSGVO für den Schutz personenbezogener Daten einzuhalten. Truata bietet seinen Kunden Dienstleistungen zur vollständigen Anonymisierung von Daten und offeriert Analysedienstleistungen, um Kunden mit Tools, Datenerkenntnissen, Algorithmen und Berichten zu unterstützen, die diese in ihren eigenen Produkten und Lösungen einsetzen können. Die Treuhandstiftung wird ihren Sitz in der Republik Irland haben. www.Truata.com

