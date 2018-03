Bei Kinderbüchern liegen in diesem Jahr Erzählungen über Mut und Entschlossenheit im Trend. "Couragiertes Auftreten, Einsetzen gegen Mobbing und Verantwortung für sich und andere übernehmen, ziehen sich als Botschaft durch alle drei Altersgruppen", sagte Christine Kranz von der Jury des "Leipziger Lesekompasses". Von den insgesamt 9000 Neuerscheinungen für Kinder und Jugendliche schafften es 30 Siegerbücher unter die Auswahl des diesjährigen "Lesekompasses". Sie wurden am Donnerstag auf der Leipziger Buchmesse gekürt.

Die Bilderbuch-, Graphic Novel- und Romanfiguren eint ihre Unerschrockenheit, sich auf ungewöhnliche Freundschaften, heikle Aufgaben und herausfordernde Situationen einzulassen - eine unschätzbare Qualität in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels, hieß es in der Begründung der Jury.

"Die prämierten Autoren verstehen es meisterhaft, brennende Fragen von Kindern und Jugendlichen in altersgerechte Stoffe umzusetzen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg F. Maas. Die Geschichten seien unterhaltsam und umrissen zugleich die großen Themen unserer Zeit.

Der Leipziger Lesekompass sei ein unverzichtbares Angebot zur Orientierung, sagte Buchmessechef Oliver Zille. "Die ausgezeichneten Bücher, Apps und Hörbücher sind ein wahrer Fundus für alle, die Kinder und Jugendliche für das Lesen gewinnen möchten."

Die Buchmesse, die Stiftung Lesen und eine Fachjury aus Erwachsenen und Jugendlichen wählte zum 7. Mal aus rund 9000 Neuerscheinungen empfehlenswerte Bücher und Apps für Leser bis 14 Jahre. Die Auszeichnung soll Lehrern, Eltern und Bibliothekaren Orientierung geben./jan/DP/jha/

ISIN US0231351067

AXC0198 2018-03-15/12:33