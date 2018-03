Unterföhring (ots) -



- "Das Geheimnis der verlorenen Meisterwerke" in Erstausstrahlung ab 1. April um 20:15 Uhr auf Sky Arts HD - Sky Arts Eigenproduktion über den Rematerialisierungs-Prozess von acht verlorenen Gemälden durch die 3D-Druck Spezialisten Factum Arte und das Leben der Künstler: Vermeer, van Gogh, Monet, Sutherland, Klimt, de Lempicka, Marc und Caravaggio - Dokumentarserie auch auf Abruf auf Streaming-Dienst Sky Ticket sowie auf Sky Go und Sky On Demand



Unterföhring, 15. März 2018 - Die Protagonisten der neuen Dokumentarserie "Das Geheimnis der verlorenen Meisterwerke" gibt es nicht mehr: Acht Gemälde der Künstler van Gogh, Vermeer, Klimt, Sutherland, Monet, Marc, de Lempicka und Caravaggio wurden auf tragische Weise geraubt oder vernichtet. Ihr Verlust riss gewaltige Löcher in die Geschichte der Kunst. Factum Arte, ein Spezial-Unternehmen für digitalen 3D-Druck, fertigte nach ausführlichen Recherchen verblüffend echt wirkende Rematerialisierungen dieser Kunstwerke an. Sky Arts war dabei und erzählt außerdem die unglaubliche Geschichte der verlorenen Originale.



Existierten die acht Gemälde noch, man wollte nicht wissen, in welch schwindelerregende Höhen die Gebote bei Auktionen schnellen würden. Der materielle Schaden, der mit ihrem Verlust einhergeht, ist die eine Sache. Schwerer wiegt ein immaterieller Schaden, der für das kulturelle Erbe der Menschheit. Dem in Madrid, London und Mailand ansässigen Unternehmen Factum Arte gelang es nun, Replikate zu erstellen, die den Originalen sehr nahe kommen dürften. Dafür arbeiteten erfahrene Maler, Künstler und Kunsthistoriker mit hoch spezialisierten Technikern, Informatikern und Ingenieuren zusammen.



Bevor die speziell entwickelten Druckmaschinen zum Einsatz kamen, musste zunächst geklärt werden, wie die Gemälde im Original ausgesehen haben könnten. Dafür wurden zum Beispiel alte Fotografien verwendet, die Skizzen aus dem Nachlass der Maler und die Farbgebung anderer Werke studiert. Außerdem ließen die Factum Arte-Künstler die Gemälde auch in Handarbeit erneut entstehen, um eine Vorstellung von ihrer Oberflächenstruktur zu erhalten. Am Ende entstanden digitale 3D-Drucke, die mehr als nur den Eindruck echter Gemälde erwecken. Auch wenn es sie nicht in Gänze ersetzen kann, so sind die Replika atemberaubend nahe am Original.



Im englischen Original gesprochen von "Game of Thrones" Star James Cosmo ("Troja", "Trainspotting", "Wonder Woman"), in der deutschen Fassung von Schauspieler Max von Thun (u.a. "RubbeldieKatz", "Traumfrauen"), handelt jede Folge von jeweils einem Gemälde und veranschaulicht den gesamten Prozess seiner Rematerialisierung. Namhafte Experten geben Einblicke in das Leben und Schaffen der sieben Künstler und erläutern die Besonderheiten der nachzubildenden Werke. Außerdem erzählt die Dokumentarreihe, wie und warum die Gemälde verloren gingen oder zerstört wurden.



Folgende Meisterwerke wurden dank Factum Arte der Kunstwelt zurückgegeben: "Sechs Sonnenblumen" von Vincent van Gogh (während des Zweiten Weltkriegs in Japan bei einem Luftangriff zerstört), "Das Konzert" von Jan Vermeer (1990 aus einem Museum in Boston gestohlen), "Medizin" von Gustav Klimt (von SS-Soldaten verbrannt), "Portrait of Sir Winston Churchill" von Graham Sutherland (von Lady Churchills Haushälterin zerstört), die Studie eines Wasserlilienbildes von Claude Monet (vernichtet durch einen Brand im New Yorker MoMa, ausgelöst durch Zigarettenglut), "Myrto" von Tamara de Lempicka (in Paris von einem Nazi-Offizier gestohlen) und "Der Turm der blauen Pferde" von Franz Marc (konfisziert von Hermann Göring, seitdem verschollen).



