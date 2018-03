Basel (ots) - Interpharma, der Verband der forschenden

pharmazeutischen Firmen der Schweiz, hat mit Johnson & Johnson ein

neues «Chapter 1»-Mitglied mit besonderem Interesse am Forschungs-

und Produktionsstandort Schweiz dazugewonnen. Johnson & Johnson

beschäftigt in der Schweiz rund 7 000 Mitarbeitende und ist damit der

grösste amerikanische Arbeitgeber in der Schweiz.



«Wir freuen uns, mit Johnson & Johnson ein forschendes

Pharmaunternehmen mit besonderem Interesse am Forschungs- und

Produktionsstandort Schweiz als neues Chapter 1-Mitglied begrüssen zu

dürfen», sagt René Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma. Johnson

& Johnson hat in der Schweiz 21 Standorte und ist in zehn Kantonen

vertreten. Mit Johnson & Johnson, Novartis und Roche verfügt

Interpharma nach der Akquisition von Actelion durch Johnson & Johnson

weiterhin über drei Mitgliedfirmen mit «Chapter 1»-Status, die ein

besonders hohes Interesse am Standort Schweiz und den

Rahmenbedingungen für die forschende Pharmaindustrie haben. Bis anhin

war nur «Janssen», die Pharmasparte von Johnson & Johnson, als

«Chapter 2»-Mitglied von Interpharma geführt.



Interpharma gehören insgesamt 24 forschende Pharmafirmen an. Der

Marktanteil dieser Mitgliedfirmen am Schweizer Pharmamarkt für

patentgeschützte, kassenpflichtige Medikamente liegt heute bei über

90%. Mit ihren unterschiedlichen Behandlungs- und Therapiebereichen

leisten die Interpharma-Mitglieder einen relevanten Beitrag zum

allgemeinen medizinischen Fortschritt und zur Verbesserung der

Lebensqualität der einzelnen Patientinnen und Patienten. Sie

entwickeln und produzieren Medikamente, die auf der ganzen Welt

Leiden lindern und Leben retten. So investierten die

Interpharma-Mitgliedsfirmen in der Schweiz 2016 über 7 Milliarden

Franken in Forschung und Entwicklung (F&E). Das ist fast doppelt so

viel, wie die Firmen in der Schweiz Umsatz erzielt haben. Die grossen

F&E-Investitionen sind nur dank dem hohen Exportvolumen der

Pharmaindustrie möglich. Jährlich verlassen Medikamente im Wert von

über 80 Milliarden Franken die Schweiz - mehr als die Hälfte davon

geht nach Europa.



Über Johnson & Johnson



Johnson & Johnson ist das weltweit grösste Gesundheitsunternehmen

und beschäftigt rund 130 000 Mitarbeitende in 60 Ländern und 275

Gesellschaften. Der Hauptsitz von Johnson & Johnson befindet sich in

New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey. Mit einem breit

gefächerten Sortiment aus den Sparten Consumer, Medical Devices und

Pharmaceuticals begleitet Johnson & Johnson die Menschen ein Leben

lang und verfolgt einen ganzheitlichen Fürsorgeanspruch: Von der

Prävention über die Diagnostik bis zur Therapie.



Johnson & Johnson ist in der Schweiz seit 1959 präsent, als jenes

Unternehmen die Cilag AG in Schaffhausen integrierte. Heute zählt die

«Johnson & Johnson Family of Companies in Switzerland» rund 7 000

Mitarbeitende und ist der grösste amerikanische Arbeitgeber

hierzulande. Das Unternehmen ist an insgesamt 21 Standorten in zehn

Kantonen in der deutschen, französischen und italienischen Schweiz

vertreten.



Mitgliedsfirmen von Interpharma seit dem 1. März 2018



Johnson & Johnson, Novartis, Roche, AbbVie, Allergan, Amgen,

AstraZeneca, Bayer, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers

Squibb, Celgene, Gilead, GlaxoSmithKline, Lilly, Lundbeck, Merck,

Merck Sharp & Dohme (MSD), Pfizer, Sanofi, Shire, Takeda, UCB und

Vifor



