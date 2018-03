Frankfurt - Der Renditeanstieg am US-Rentenmarkt und die Kursverluste an den globalen Aktien-Leitindices haben Emerging Markets (EM)-Anlagen belastet, ohne dass jedoch eine tief greifende Verunsicherung zu spüren wäre, so die Analysten der DekaBank.EM-Lokalwährungsanleihen lägen seit Jahresbeginn sogar deutlich im Plus, weil der Markt vom schwachen US-Dollar profitiere und sich die Renditen vom US-Markt entkoppelt hätten und gesunken seien. EM-Aktien seien zwar von ihren Januar-Hochs gefallen, doch seit Jahresbeginn würden sie weiterhin Gewinne ausweisen. EM-Hartwährungsanleihen würden seit Jahresbeginn Verluste verzeichnen, da sie von steigenden US-Renditen unmittelbar getroffen würden, doch die Spreads hätten sich nur moderat ausgeweitet und würden damit ebenfalls keine Nervosität erkennen lassen.

