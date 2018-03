London - Für Schwellenländermärkte sind die Aussichten in 2018 solide, so Helene Williamson, Head of Emerging Market Debt bei First State Investments.Dennoch könnten Wahlen und damit einhergehend mögliche finanzpolitische Richtungsänderungen in den kommenden Monaten Herausforderungen liefern. "Wir gehen derzeit davon aus, dass sich das globale Umfeld in 2018 weiterhin positiv auf die Schwellenländer auswirken wird", so Williamson.

