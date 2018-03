Unterföhring (ots) -



15. März 2018. Die zweite Staffel "jerks." (ab 29. März exklusiv bei maxdome) beginnt mit einem Knall: Christian Ulmen wacht in einem fremden Bett und neben einer Unbekannten auf! Er kann sich seinen One-Night-Stand allerdings nicht erklären, versucht die Nacht zu rekonstruieren und schämt sich für sein untypisches Verhalten. Seine große Angst ist, dass seine Langzeitfreundin Emily Cox davon erfahren könnte und ihn deswegen verlässt. Geplagt von seinem schlechten Gewissen sucht er Rat bei seinem besten Freund Fahri Yardim. Christian überlegt zu beichten, aber Fahri ist klar dagegen und versucht gemeinsam mit ihm den Betrug zu vertuschen. Überlebt die Beziehung von Christian und Emily den Seitensprung? Oder zerbricht das Lügenkonstrukt der beiden Freunde?



Neben bekannten Gesichtern aus der ersten Staffel, kreuzen zahlreiche Gaststars das chaotische Leben der beiden "jerks.". In den neuen Folgen geben sich unter anderem Veronica Ferres, Palina Rojinski, Andreas Bourani, Anna Maria Mühe, Wayne Carpendale und Arne Friedrich die Ehre.



maxdome zeigt alle Folgen der zehnteiligen Comedyserie ab dem 29. März 2018. Im Free-TV sind die neuen Folgen ab Anfang Mai auf ProSieben zu sehen. Christian Ulmen ist abermals nicht nur Hauptdarsteller, sondern führte auch Regie. Für die Produktion von "jerks." zeichnet Talpa Germany verantwortlich.



