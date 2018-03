Liebe Leser,

am heutigen Donnerstag (15. März) endet bei Vonovia die Nachbuchungsfrist für das Übernahmegebot für die österreichische BUWOG. Da bereits bekannt gegeben wurde, dass die vorläufige Annahmequote bei 73,7% aller BUWOG-Aktien liegt, dürfte hier wohl alles in trockenen Tüchern sein. Schließlich lag die selbst gesetzte Hürde bei "nur" 50% aller ausgegebenen BUWOG-Aktien. Interessanterweise soll es auch noch eine "Nachfrist" geben. Diese soll laut Vonovia am Freitag (16. März) ... (Peter Niedermeyer)

