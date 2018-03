Mainz (ots) - Woche 11/18



Fr., 16.3.



Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter (VPS 19.20)



19.20 Was nun, Herr Söder? (VPS 19.21/HD/UT) Fragen an den künftigen Ministerpräsidenten von Bayern von Peter Frey und Bettina Schausten



19.40 Bettys Diagnose (VPS 19.25)



Neue Folgen



20.30 Der Alte (VPS 20.15)



21.30 Letzte Spur Berlin (VPS 21.15)



22.15 heute-journal (VPS 22.00)



22.50 heute-show (VPS 22.35)



23.20 aspekte (VPS 23.05)



0.05 heute+ (VPS 23.50)



Zur Erinnerung an Stephen Hawking



0.25 Die Entdeckung der Unendlichkeit (HD/Dd5.1/UT) (The Theory of Everything)



Stephen Hawking Eddie Redmayne Jane Hawking Felicity Jones Beryl Wilde Emily Watson Dennis Sciama David Thewlis



Regie: James Marsh Großbritannien/Japan/USA 2014 Free-TV-Premiere



2.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (VPS 0.05)



3.00 SOKO Kitzbühel (VPS 3.20)



3.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.05)



4.30 Deutschland von oben (VPS 4.50)



4.40 Leute heute (von 17.45 Uhr)



4.55- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30



("Columbo" um 0.50 Uhr und 2.05 Uhr entfallen.)



