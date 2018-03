Der Münchner Konzern wird über seine Erneuerbaren-Tochter Baywa re 70 Prozent der Anteile an einer Projektpipeline zum Bau von Photovoltaik-Anlagen mit zwei Gigawatt Gesamtleistung im Nachbarland übernehmen. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen.Die Baywa AG will in den niederländischen Photovoltaik-Markt einsteigen. Die Beteiligung Baywa re werde vorbehaltlich der Genehmigung der Kartellbehörden 70 Prozent der Anteile an einer Projektpipeline für den Bau von Photovoltaik-Anlagen mit rund zwei Gigawatt Gesamtleistung von der Unternehmensgruppe Groen Leven übernehmen, teilte der Münchner Konzern ...

