Köln (ots) -



Einladung zum Pressetermin am Freitag, 23. März 2018, um 16.30 Uhr im Café des Wallraf-Richartz-Museums, Obenmarspforten 40, 50667 Köln



Sehr geehrte Damen und Herren,



in der Sitzung des WDR-Rundfunkrats am 23. März 2018 steht Tom Buhrow als Intendant des WDR zur Wiederwahl. Aus diesem Anlass lade ich Sie im Namen des Rundfunkrats zu einem Pressetermin ein. Daran nehmen der Intendant, der Vorsitzende des WDR-Verwaltungsrats Dr. Ludwig Jörder und ich als Vorsitzender des WDR-Rundfunkrats teil. Zu Beginn bieten wir einen Fototermin mit den genannten Personen an.



Bitte informieren Sie die Pressestelle des WDR, ob Sie den Termin wahrnehmen: wdrpressedesk@wdr.de / 0221-220-7100



Sie können das Gespräch auch im Live-Stream unter www.presse.wdr.de verfolgen.



Weiterführende Informationen zum Gremium und zur Sitzung am 23. März 2018 finden Sie auf der Internetseite wdr-rundfunkrat.de. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Geschäftsstelle unter rundfunkrat@wdr.de oder 0221-2200-5601.



Mit freundlichen Grüßen



Andreas Meyer-Lauber Vorsitzender des WDR Rundfunkrats



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Rundfunkrat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76465 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76465.rss2



Pressekontakt: Geschäftsstelle des WDR Rundfunkrats Tel. 0221 / 220 5601 rundfunkrat@wdr.de