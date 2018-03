London (ots/PRNewswire) - Die von Innovator Capital (http://www.innovator-capital.com/), der in London ansässigen spezialisierten Investitionsbank, und dem Wirtschaftsrat von Monaco veranstalteten CleanEquity® Monaco (http://www.cleanequitymonaco.com/) Konferenz 2018, endete am Freitag, dem 9. März, mit ihrer traditionellen Preisverleihung und der Ansprache Seiner Durchlaucht Fürst Albert II von Monaco, dem Mitbegründer der Veranstaltung.



CleanEquity präsentierte 27 weltbedeutende, mit Hilfe von internationalen Partnern in Asien, Europa, Australasien, Nordamerika und Südamerika bezogene und ausgewählte bahnbrechende Technologien.



Seine Durchlaucht beriet sich mit der Fachjury, die die folgenden Unternehmen für die CleanEquity Monaco 2018 Auszeichnung für herausragende Leistungen auswählte:



Superdielectrics (UK) für Technologieforschung; das Unternehmen hat einen wissenschaftlichen Durchbruch auf dem Gebiet der Elektrolytmaterialien für Superkondensatoren und der elektrischen Energiespeicherung erzielt. Sie verfügen über dielektrische Merkmalswerte, die schätzungsweise 1.000-10.000 mal größer sind als die herkömmlicher Elektrolytlösungen.



NanoSpun Technologies (IL) für Technologieentwicklung; das Unternehmen ist weltführend auf dem Gebiet der Verkapselung und Immobilisierung von Zellen und Mikroorganismen für biobasierte Prozesse. Produkte und Technologien von NanoSpun nutzen, ermöglichen und verbessern biobasierte Prozesse, einschließlich Wasser- und Abwasserreinigung, sowie umweltfreundliche chemische Gärungsprozesse, sogar unter schwierigen, toxischen oder hemmenden Rahmenbedingungen.



BBOXX (UK) für Technologievermarktung; das Unternehmen beabsichtigt, im Jahr 2020 20 Millionen Menschen mit seinen intelligenten Solarsystemen zu erreichen, indem es Solarenergie und wegweisende Technologie zur Umgehung teurer traditioneller Netzinfrastruktur einsetzt, und in Gebieten fernab vom Netz lebenden Gemeinschaften ein netzverbundenes Erlebnis bietet.



Zweitplatzierte waren Silicon Fuel (UK) für Forschung, Li-Cycle (CA) für Entwicklung und Greyrock (US) für Vermarktung.



Die Auszeichnungen waren vom in New York ansässigen Darren Bader hergestellte Plastiken.



Seine Durchlaucht sagte in Seiner Ansprache:



"CleanEquity Monaco wurde aus dem Glauben geboren, dass das Zusammenbringen von Menschen für zwei ereignisreiche Tage als Auslöser zur Entstehung produktiver Beziehungen und dem Aufbau von Ideen dienen würde. Ich bin zufrieden und stolz darauf, dass diese Konferenz zu einem wichtigen Teil der Nachhaltigkeitslandschaft geworden ist. Die in diesem Raum versammelten Menschen sind es, die helfen, Science Fiction in wissenschaftliche Fakten zu verwandeln. Ich komme nicht umhin, verblüfft darüber zu sein, wie weit die Grenzen seit dem letzten Mal, wo wir hier waren, verschoben worden sind."



Mungo Park, Vorsitzender von Innovator Capital und Mitbegründer von CleanEquity Monaco, sagte:



"Wir danken Seiner Durchlaucht für Seine kontinuierliche Unterstützung. Sie hat uns geholfen, Momentum und Qualität aufrechtzuerhalten, um einige der weltweit größten Erfinder auf dem Gebiet anzuziehen. Die Fortschritte der letzten Woche zur Nobel Sustainability® Trust-Auszeichung und der Global Green Investment Bank werden außerordentlich positiv sein.



Mein Dank geht ebenfalls an die Stiftung des Fürsten Albert II von Monaco, Cohesion Investments, Covington & Burling, Cision, der Universität Cranfield, easyGroup, Hobbs & Towne, dem Wirtschaftsrat von Monaco, Parkview, der Shell Stiftung und STRATIS Impact."



CleanEquity Monaco wird im März 2019 zum Fürstentum zurückkehren.



OTS: Innovator Capital newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100638 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100638.rss2



Pressekontakt:



Conor Barrett Innovator Capital conor.barrett@innovator-capital.com Über Innovator Capital Innovator Capital ist eine in 2003 gegründete spezialisierte Investitionsbank, die aufkommende Technologieunternehmen über Unternehmensfinanzierungen, Zusammenschlüssen und Erwerbungen berät. Ihre Fachkenntnis schließt geistiges Eigentum und multinationale strategische Partnerschaften mit ein. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/621823/CleanEquity_Monaco_201 8_Logo.jpg