Linz - Ein Blick auf die Bilanzpositionen der Schweizer Notenbank zeigt, dass die Interventionen gegen einen zu starken CHF deutlich nachgelassen haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erstmals sei die Bilanzsumme von 843 auf 812 Mrd. CHF innerhalb eines Monates gefallen. Durch den Rückgang von politischen Risiken habe der EUR zum CHF leicht (bis 1,1735) aufgewertet. Auch von Zinshoffnungen im Euro Raum lebe die EUR/CHF Bewegung. Sollte die Europäische Zentralbank in diesem Jahr die Anleihenaufkäufe nicht verringern, dann dürfte der CHF davon profitieren. Nachhaltige Kurse unter 1,1400 seien dennoch wenig wahrscheinlich. (15.03.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...