Schlieren/Falländen/Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002764 -



Im Rahmen der IFAS 2018 - Fachmesse für den Gesundheitsmarkt-

welche vom 23. - 26. Oktober 2018 in der Messe Zürich stattfinden

wird und der wichtigste Treffpunkt der Schweizer Gesundheitsbranche

ist, wird die IFASinnovation Challenge lanciert.



Überzeugende Kooperation



Cosanum als Initiator der Challenge führt in Kooperation mit der

IFAS und der Swiss Healthcare Startups die IFASinnovation Challenge

durch. Diese richtet sich an Start-Ups aus dem Gesundheitswesen,

welche mit einer visionären Idee, einer herausragenden Dienstleistung

oder einem innovativen Projekt bzw. Produkt im Schweizer

Gesundheitswesen Fuss fassen wollen. Die IFASinnovation Challenge

unterstützt somit Jungunternehmer und ihre Fähigkeit und

Leidenschaft, das Schweizer Gesundheitswesen mit disruptiven

Technologien bzw. Ansätzen zu revolutionieren.



Aus allen Bewerbungen der Challenge werden zehn Start-Ups

nominiert. Diesen Start-Ups wird das nötige Netzwerk und eine

Promotionsplattform zur Verfügung gestellt, mit dem Ziel, den

Bekanntheitsgrad zu steigern. Anlässlich der IFAS 2018 steht den zehn

nominierten Jungunternehmen eine kostenlose Ausstellungsfläche zur

Verfügung. Eine Bewerbung zur Teilnahme an dieser Challenge ist für

Start-Ups auf jeden Fall sehr lohnenswert.



Weitere Benefits, die den Teilnehmern sowie dem Gewinner dieser

Challenge zuwinken, sind auf der Webseite der IFASinnovation

Challenge ersichtlich - ifasinnovation.ch.



Breit aufgestellte Fachjury



Für die fachgerechte Beurteilung aller eingereichten Projekte, ist

eine kompetente und in verschiedensten Bereichen tätige Fachjury

verantwortlich. Beurteilt werden die eingereichten Projekte nach

Fachkriterien, welche zusammen mit Experten erarbeitetet wurden.

Während der vier Messetage haben die zehn Start-Ups die Möglichkeit,

sich einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Anlässlich der IFAS

wird eine Preisverleihung stattfinden, welche ein Projekt als

Gewinner ernennen wird.



Alle Unterlagen und die Teilnahmebedingungen sind auf

ifasinnovation.ch ersichtlich. Ab sofort und bis zum 20. Mai 2018

werden Bewerbungen von Jungunternehmern entgegengenommen.



Save the date: Preisverleihung der ersten IFASinnovation Challenge

am Donnerstag, 25. Oktober 2018 anlässlich der IFAS 2018



Portrait Cosanum, Initiator der Challenge:



Cosanum hat sich in der Schweiz zum marktbestimmenden

Gesundheitslogistiker entwickelt. Sie unterstützt ihre Kunden mit

innovativen Logistikkonzepten bei der radikalen Reduktion von

Prozesskosten und bietet ihnen mit 13'000 Artikeln ein umfassendes

Produktportfolio im Bereich Medizin und Hygiene. Als Initiator der

IFASinnovation Challenge verfolgt sie das Ziel, die Innovationskraft

im Schweizer Gesundheitswesen zu fördern. Als innovativer Gamechanger

unterstützt Cosanum vielversprechende Jungunternehmen, die mit

disruptiven Technologien und Ansätzen den Schweizer Gesundheitsmarkt

erneuern wollen.



Portrait IFAS Messe, Partner der Challenge:



IFAS - die Fachmesse für den Gesundheitsmarkt - ist der wichtigste

Treffpunkt der Schweizer Gesundheitsbranche. 400 Aussteller

präsentieren jeweils ihre Produkte und Dienstleistungen.



Die IFAS im Überblick:

Anzahl Aussteller 400

Fachgebiete Medizintechnik, Diagnostik, Rehabilitation,

Pflege, Verbrauch, Informatik,

Organisation/Einrichtung, Hotellerie

Ort Messe Zürich, Hallen 1 - 7

Datum 23. - 26. Oktober 2018

Web www.ifas-messe.ch



Portrait SHS Swiss Healthcare Startups, Partner der Challenge: Die

Swiss Healthcare Startups ist eine Non-Profit-Organisation, die neue

Gründungsideen in den Bereichen neuartige Gesundheitsmodelle,

digitale Gesundheit, Medizintechnik und patientengeriebene

medizinische Dienstleistungen beschleunigt und entwickelt. Die

Non-Profit-Organisation ist eine internationale Gruppe von

erfolgreichen Unternehmen, Top-Führungskräften und Meinungsbildnern

im Gesundheitswesen.



Originaltext: IFAS / Exhibit & More AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002764

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002764.rss2



Weitere Auskünfte:



Vincenzo Aricò, Supervisor IFASinnovation

Telefon +41 79 403 08 75, vincenzo.arico@cosanum.ch



Lea Maurer, Head Communication IFAS,

Telefon +41 44 806 33 45, lea.maurer@exhibit.ch