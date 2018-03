15.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: First Berlin (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten von First Berlind erhöhen das Kursziel für Valneva von 4,70 auf 5,70 Euro und bestätigen die Kaufempfehlung. Valneva gab jüngst bekannt, dass sein lebend-attenuierter Impfstoffkandidat VLA1553 mit der klinischen Phase-I-Studie in den USA begonnen hat. Aus Sicht der Analysten bietet die praktische Einmalimpfung, die dieser Impfstoff ermöglichen soll, einen wesentlichen Vorteil gegenüber Impfstoffen der Wettbewerber, die mehrere Impfungen erfordern. Das Unternehmen...

