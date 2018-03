NEW YORK (IT-Times) - Der Digg Reader ist ein weiteres Opfer in der Reihe von nützlichen Werkzeugen für Online-Leser und wird in rund zwei Wochen seinen Service einstellen. Google Inc., die Suchmaschinen-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., hatte im Vorfeld bereits den beliebten Google Reader aufgegeben...

Den vollständigen Artikel lesen ...