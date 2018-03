Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.754,00 +0,00% +1,57% Euro-Stoxx-50 3.400,07 +0,27% -2,96% Stoxx-50 2.988,36 +0,05% -5,96% DAX 12.278,26 +0,33% -4,95% FTSE 7.140,19 +0,11% -7,22% CAC 5.248,48 +0,29% -1,21% Nikkei-225 21.803,95 +0,12% -4,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,06 +21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,32 60,96 +0,6% 0,36 +1,5% Brent/ICE 65,15 64,89 +0,4% 0,26 -1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,05 1.323,85 -0,1% -0,80 +1,6% Silber (Spot) 16,52 16,54 -0,1% -0,02 -2,5% Platin (Spot) 956,70 961,35 -0,5% -4,65 +2,9% Kupfer-Future 3,13 3,15 -0,7% -0,02 -5,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am Donnerstag zeichnen sich zur Eröffnung an der Wall Street kleine Kursgewinne ab. Allerdings waren in den vergangenen Tagen Erholungsansätze stets im Sande verlaufen. Nach einem positiven Handelsauftakt fielen die Kurse rasch zurück. Die Gefahr eines Handelskriegs habe die Börsen fest im Griff, sagen Beobachter. Das Thema überlagere derzeit alles. Daher sei es fraglich, ob etwa die Konjunkturdaten des Tages das Ruder herumreißen könnten. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index und der Empire State Manufacturing Index jeweils für März sowie die Import- und Exportpreise aus dem Februar.

US-Präsident Donald Trump hatte der Angst vor einem Handelskrieg mit China neue Nahrung gegeben, als er am Dienstag sagte, er wolle Importe aus China mit Zöllen von bis zu 60 Milliarden Dollar belegen. Am Mittwoch setzte er noch eins drauf, indem er ankündigte, seine Regierung werde das Handelsdefizit mit China um 100 Milliarden Dollar reduzieren.

Unter den Einzelwerten gewinnen Sears vorbörslich über 15 Prozent. Der Kaufhausbetreiber hatte am Vortag nach Börsenschluss überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt. Supervalu steigen um 3,3 Prozent. Die Einzelhandelskette verkauft im Zuge der Fokussierung auf den Großhandel 21 ihrer insgesamt 38 Filialen Farm Fresh Food & Pharmacy für 43 Millionen Dollar an Drogerieketten wie Harris Teeter, The Kroger und Food Lion. Über den Verkauf der restlichen Filialen verhandelt Supervalu noch.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: +22,0 zuvor: +25,8 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: +15,0 zuvor: +13,1 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 226.000 zuvor: 231.000 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten bis Donnerstagmittag an den leichten Gewinnen fest. Ohne neue Entwicklungen zum Thema Handelskonflikt mit den USA wenden die Anleger die Aufmerksamkeit wieder verstärkt der Berichtssaison zu. Gut kommt an der Börse an, dass Munich Re (+ 1 Prozent) nach dem katastrophenreichen Jahr 2017 wieder in höhere Gewinnregionen zurückkehren will. Zudem verlängert der Rückversicherer sein Aktienrückkaufprogramm um ein weiteres Jahr bis zur Hauptversammlung 2019. Die Deutsche Lufthansa hat im vergangenen Jahr wie erwartet einen Rekordgewinn eingefahren und will ihre Aktionäre mit einer um 60 Prozent höheren Dividende von 0,80 Euro je Aktie am Geschäftserfolg beteiligen. Die Aktie zieht kräftig um 1,5 Prozent an. VW legen gleich 2,2 Prozent zu - hier verweisen Händler auf den anstehenden Verfall. Überzeugende Geschäftszahlen hat auch der Salz- und Düngemittelhersteller K+S (+ 2 Prozent) vorgelegt. Hella handeln 2,2 Prozent im Minus, nachdem die Deutsche Bank das Votum auf "Halten" nach "Kaufen" gesenkt haben soll. Licht und Schatten sehen Marktteilnehmer in der Reform der Struktur von Unilever (-1,5 Prozent). Einerseits wird die Struktur vereinfacht, indem Unilever den doppelten Firmensitz aufgibt und der Hauptsitz künftig in Rotterdam liegen wird. Da sie aber künftig dem niederländischen Recht unterliegt, dürften Übernahmeversuche deutlich erschwert werden. "Das sollte den Kurs erheblich bremsen", sagt ein Händler. Bei Lanxess (-3,7 Prozent) lägen Umsatz und EBITDA zwar eher am oberen Rand der Erwartungen. "Der Ausblick ist aber wenig konkret", sagt ein Händler. Zudem sei fraglich, ob die gestiegene EBITDA-Marge bei steigenden Rohstoffkosten nachhaltig sei. Die Aktien des Luftfahrt- bzw. Automobilzulieferes GKN verlieren in London 2,1 Prozent. Im Handel wird auf einen Bericht verwiesen, wonach sich der Flugzeugbauer Airbus gegen eine Veräußerung von GKN an einen Käufer mit kurzfristig finanziellen Absichten ausgesprochen haben soll. Diese Aussage richte sich offenbar klar gegen das feindliche Übernahmegebot durch Melrose Industries für GKN.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2352 -0,13% 1,2375 1,2370 +2,8% EUR/JPY 130,88 -0,49% 131,22 131,34 -3,2% EUR/CHF 1,1688 -0,01% 1,1693 1,1695 -0,2% EUR/GBP 0,8866 +0,09% 0,8850 1,1279 -0,3% USD/JPY 105,95 -0,35% 106,03 106,16 -5,9% GBP/USD 1,3932 -0,23% 1,3982 1,3952 +3,1% Bitcoin BTC/USD 8.299,11 +0,3% 7.855,78 8.764,11 -39,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Befürchtung eines Handelskriegs hat auch am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen das Geschehen bestimmt. Dazu kamen negative Vorgaben der US-Börsen. Doch ließ der anfängliche Abgabedruck im Verlauf nach. Die Börsen in Tokio, Seoul, Schanghai und Hongkong erholten sich deutlich von den Anfangsverlusten und schlossen leicht im Plus. In den unsicheren Zeiten blieben "sichere Häfen" wie Gold, Anleihen und auch der Yen zunächst gesucht. Allerdings konnten zwischenzeitliche Gewinne nicht behauptet werden. Unter den Einzelwerten zeigten sich die chinesischen Versicherungswerte mit Kursaufschlägen. Sie hatten zuletzt mit der geplanten Zusammenlegung der Regulierungsbehörden für den Banken- und den Versicherungssektor zur Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) unter Druck gestanden. Die Aktien von Ping An erholten sich um 3,6 Prozent. Die Papiere des Internet-Konzerns Tencent legten in Hongkong um 1,2 Prozent zu und markierten den höchsten Stand seit sieben Wochen. Die Aktie von Cathay Pacific setzte ihre Aufwärtsbewegung fort und gewann weitere 4,4 Prozent. Die Fluggesellschaft hatte am Vortag überraschend einen Gewinn vermeldet, was vor allem an der positiven Entwicklung im Frachtbereich und bei Premium-Kunden gelegen hatte. Die Analysten von Jefferies haben in der Folge ihr Kursziel für die Aktie um 20 Prozent angehoben. Goldman Sachs nannte die Aussagen des Managements von Cathay "ermutigend" vor dem Hintergrund der Rendite-Entwicklung und der positiven Auswirkungen der Restrukturierung in diesem Jahr.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen weiten sich am Donnerstag nochmals leicht aus. Die Credit-Strategen der Commerzbank sind zuversichtlich, was die Emissionsseite betrifft. Sollte sich bei der Volatilität nichts Wesentliches ändert, dürfte die Aktivität am Primärmarkt hoch bleiben, da die Emittenten die Zeit vor Ostern und vor der Fed-Sitzung nutzen werden. Die leichte Ausweitung der Spreads ist ihrer Ansicht nach auf die gestiegene Risikoaversion und die Flucht in sichere Staatsanleihen zurückzuführen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Audi fällt 2018 weiter hinter Mercedes zurück

Audi wird im Rennen um die Krone im Premiumsegment nach einem durchwachsenen Jahr 2017 weiter zurückfallen. Während Mercedes nach der Rekordfahrt dieses Jahr mit leichten Absatzzuwächsen rechnet, erwartet die Volkswagen-Tochter nur Verkäufe auf dem Niveau des Vorjahres. Damit wird sich der Abstand zur Nummer eins weiter vergrößern: Vergangenes Jahr hat der Stuttgarter Konzern rund 400.000 mehr Autos verkauft als Audi.

Lufthansa belohnt Aktionäre mit höherer Dividende

Die Deutsche Lufthansa hat im vergangenen Jahr wie erwartet einen Rekordgewinn eingefahren und will ihre Aktionäre mit einer um 60 Prozent höheren Dividende von 0,80 Euro je Aktie am Geschäftserfolg beteiligen.

Munich Re baut am Standort München rund 450 Stellen ab

Den geplanten Kostensenkungen bei der Munich Re fallen rund 900 Stellen zum Opfer, die Hälfte davon am Standort München. Das Transformationsprogramm, das sich auf das Geschäftsfeld Rückversicherung und die Konzernfunktionen bezieht, soll die Kosten um 200 Millionen Euro brutto drücken, wie Vorstandschef Joachim Wenning auf der Pressekonferenz des DAX-Konzerns sagte. Auf die in der Restrukturierung steckende Erstversicherungstochter Ergo beziehe sich dieses Programm nicht.

Munich Re will Gewinn bis 2020 auf rund 2,8 Milliarden Euro steigern

