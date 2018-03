Hamburg (ots) -



Der "Doktor der Nation" Dr. Eckart von Hirschhausen verrät in der zweiten Ausgabe des Gesundheitsmagazins DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN mit dem Titelthema "Schlaft gut!" (2/18, seit 14. März im Handel) das Geheimnis seiner Power: der Power-Nap. Wie tankt Eckart von Hirschhausen Energie für seine Bühnenshows am Abend? "Vor dem Stand-up kommt das Lay-down. Um einen Raum mit 2000 Menschen am Lachen, Nachdenken und Zuhören zu halten, muss ich hellwach sein.



Deshalb habe ich die Fähigkeit kultiviert, vorher in so ziemlich jeder Umgebung ein Nickerchen abhalten zu können." Weil schließlich nicht immer ein Bett bereitsteht, habe er stets eine Yogamatte dabei. Notfalls gehe eine Siesta aber auch auf dem Fußboden, zwischen Stühlen oder in der Bahn. "Entscheidend ist die Schlafbrille als Signal an alle Außenstehenden, die mich so auf dem Boden liegen sehen. Sonst fangen die noch an, sich Sorgen zu machen oder mich zu reanimieren. Die Schlafbrille sagt: Der braucht gerade nur seine Ruhe", so Dr. Eckart von Hirschhausen in DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN.



