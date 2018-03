Der Euro zum Dollar bleibt spannend. Vor allem der Strom an Nachrichten aus Amerika sorgt für angespannte Verhältnisse im Forex-Markt. Daher schauen wir uns heute den EUR/USD genauer an. EURUSD Trading-Ideen heute in den untergeordneten Timeframes H4 und H1 offenbaren attraktive Chancen, die ich mir ungern entgehen lassen möchte. Fakt ist, dass ich im Tageschart weiterhin auf meinen Retest warte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...