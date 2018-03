Die Schweizerische Nationalbank wird voraussichtlich die Zinsen unverändert lassen Die Norges Bank wird ihre erste Entscheidung treffen, nachdem das Inflationsziel gesenkt wurde Zweitrangige Daten aus den USA werden am Nachmittag veröffentlicht

Zusammenfassung:Bei einem Blick in den Wirtschaftskalender sind am Donnerstag einige interessante Veröffentlichungen und Veranstaltungen zu sehen. Am Morgen wird die Schweizerische Nationalbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Eine halbe Stunde später wird die Norges Bank dasselbe tun. Denken Sie daran, dass dies die erste Entscheidung der Norges Bank nach der Senkung des Inflationsziels sein wird. Am Nachmittag werden außerdem einige wichtige Daten aus den USA veröffentlicht, darunter die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. 9.30 Uhr - Zinsentscheid der SNB: Die Schweizerische Nationalbank hat ihr Zinsniveau seit über drei Jahren im negativen Bereich gehalten. Dennoch haben die Schweizer Notenbanker noch nicht viele Gründe, um eine mögliche Zinserhöhung zu rechtfertigen. Die VPI-Inflation lag im Februar bei 0,7%, was weit unter ...

