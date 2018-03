In den USA hat sich der Anstieg der Importpreise im Februar etwas verstärkt. Die Preise für in die USA eingeführte Güter legten zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten diesen Wert erwartet.

Zum Jahresauftakt war die Jahresrate nach revidierten Daten niedriger gewesen. Im Januar waren die Importpreise im Jahresvergleich um revidierte 3,4 Prozent (zunächst geschätzt: 3,6 Prozent) gestiegen.

Im Monatsvergleich stiegen die Einfuhrpreise im Februar um 0,4 Prozent. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im Januar betrug der Anstieg in dieser Abgrenzung revidierte 0,8 Prozent (zuvor 1,0 Prozent)./jkr/jsl/jha

AXC0216 2018-03-15/13:43