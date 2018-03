Nach Darstellung der Analysten von GBC hat die EYEMAXX Real Estate AG im Geschäftsjahr 2016/17 (per 31.10.) die Produktpipeline signifikant ausgeweitet. So seien im vergangenen Geschäftsjahr zusammen mit einem Projektpartner zwei weitere Großprojekte in einer Größenordnung von jeweils rund 170 Mio. Euro hinzugekommen. Vor diesem Hintergrund haben die Analysten ihr Kursziel für die Eyemaxx-Aktie leicht erhöht und ihr Rating bestätigt.

Neben den Großprojekten seien laut GBC weitere kleinere Wohn- und Gewerbeprojekte hinzugekommen, was die dynamische Geschäftsentwicklung der kommenden Geschäftsjahre durch die aktuell umfangreiche Projektpipeline sichere. Der Anstieg der Gesamtleistung um 29,2 Prozent auf 23,58 Mio. Euro (GJ 2015/16: 18,25 Mio. Euro) sowie des EBIT um 39,2 Prozent auf 14,25 Mio. Euro (GJ 2015/16: 10,24 Mio. Euro) liege im Rahmen bzw. leicht über den Erwartungen der Analysten und sei laut GBC zu einem entscheidenden Anteil auf diese beiden neuen Großprojekte zurückzuführen.

In den kommenden Geschäftsjahren werde das GuV-Bild von EYEMAXX von der Abarbeitung der aktuellen Projektpipeline bestimmt, so die Analysten. Während beim gesamten Mannheimer-Projekt die Fertigstellung bis zum Frühjahr 2020 geplant sei, strebe EYEMAXX die Fertigstellung der beiden Berliner Projekte über verschiedene Phasen hinweg bis 2021 bzw. bis 2022 an. Laut GBC ergebe sich auf Basis eines Gesamtvolumens der drei Projekte von über 500 Mio. Euro und bei einem Projekt-ROI von rund 10 bis 15 Prozent ein erwarteter Ergebnisbeitrag von bis zu rund 77 Mio. Euro.

Hiervon verbleibe nach Darstellung der Analysten entsprechend der Beteiligungsquote ein Ertrag von insgesamt rund 39 Mio. Euro bei dem Unternehmen, der in den kommenden Geschäftsjahren ratierlich gehoben werde. Das Analystenteam prognostiziert für die kommenden Geschäftsjahre daher ein konstant hohes Ergebnisniveau. Einen wichtigen Ergebnistreiber sieht GBC zudem in der sukzessiven Rückführung der noch ausstehenden Unternehmensanleihen. Alleine aus den Anleiherückzahlungen lasse sich nach Analystenmeinung eine Zinsersparnis von rund 2,4 Mio. Euro realisieren.

Auf Basis eines aktualisierten DCF-Modells haben die Analysten ein neues Kursziel von 19,80 Euro je Aktie (zuvor: 19,00 Euro) ermittelt und das Rating "Kaufen" bestätigt. Die leichte Kurszielanhebung berücksichtige in erster Linie die neu hinzugekommenen Großprojekte und den dazugehörigen weiteren Ausbau der Projektpipeline.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

