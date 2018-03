Mainz (ots) -



Sonntag, 18. März 2018, 21.00 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



In seinem aktuellen Bühnenprogramm "Adam & Eva" erzählt das Musik-Comedy-Duo "die feisten" von der Entstehung der Menschheit bis hin zum heutigen Alltag: 3sat zeigt mit "'die feisten': Adam & Eva" am Sonntag, 18. März 2018, 21.00 Uhr, eine Aufzeichnung vom Februar 2018 aus dem Mainzer "unterhaus".



Die beiden Vollblutmusiker Mathias "C." Zeh und Rainer Schacht singen ihre Lieder mit heiterem, manchmal auch bösem Spott und paradoxem Weltverständnis. Mit klugem Witz stellen sie sich selbst und ihren Alltag dabei immer auch in Frage. Überraschende Grooves und treibende Beats auf den teils außergewöhnlichen Instrumenten lassen Lücken für Worte und Gedanken. "Kriech nicht da rein", eine mit der Melodie von "Griechischer Wein" unterlegte Mahnung, sich im Büro dem Chef nicht anzubiedern, wurde mit über einer Million Aufrufen zum ersten YouTube-Hit der beiden.



Das Musik-Comedy-Duo "die feisten" ging 2013 aus dem Trio "Ganz Schön Feist" hervor. Und der A-cappella-Gesang wird inzwischen von verschiedenen Instrumenten begleitet, weshalb das Duo seinen Stil nun als "Zwei-Mann-Song-Comedy" beschreibt. Neben akustischer Gitarre und Bass kommen Mandoline, Sitar, Timple, Cajón, Ukulele, Bassbox und Udu zum Einsatz. Im Jahr 2017 erhielten "die feisten" den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Chanson/Lied/Musik.



