Der kanadische Dollar fiel gegenüber dem US-Dollar zum neuen Tagestief und so konnte der USD/CAD zur 1,2980 steigen. USD/CAD Fokus auf US Daten Das Paar kann seinen gestrigen Pullback umkehren und am oberen Ende seiner jüngsten Range notieren, so dass das Jahreshoch und die psychologische Barriere von 1,3000 nicht weit entfernt sind. Der CAD bleibt ...

