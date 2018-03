Die Commerzbank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die endgültigen Kennziffern des Rückversicherers seien nicht mehr von den vorläufigen Eckdaten abgewichen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Aktienrückkaufprogramm komme ebenfalls erwartungsgemäß. In seinen Prognosen für 2018 liegt der Experte indes über den Konzernzielen./tav/ajx Datum der Analyse: 15.03.2018

