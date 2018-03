Jeder fünfte Vertrag wird nicht mehr bespart. Die Riester-Rente hat die einst hohen Erwartungen enttäuscht. Nicht nur die der Politik, vor allem die der Kunden - trotz staatlicher Förderung.

"Frech", findet die Mittdreißigerin aus Düsseldorf ihren Riester-Vertrag. Vor rund zehn Jahren hatte sie ihn abgeschlossen, eine fondsgebundene Rentenversicherung der Axa namens "Twin Star Riester Rente Klassik". Etwa 12.000 Euro sind seitdem in den Vertrag geflossen, die Börsen weitgehend gut gelaufen. Im Vertrag liegt trotzdem nur ein Guthaben von 10.600 Euro - 1400 Euro weniger als eingezahlt. Eigentlich unerklärlich.

In dem jährlichen Brief der Versicherung sind ein paar Gründe für die schlechte Entwicklung zu finden: Allein im vergangenen Jahr musste die Frau rund 140 Euro Abschluss- und Vertriebskosten, 180 Euro Verwaltungskosten und 170 Euro Fondskosten zahlen. Macht in Summe: 490 Euro, bei rund 2200 Euro Einzahlung. "Schlimmer als dieser Vertrag sind eigentlich nur noch die Berater, die einem so etwas empfehlen", sagt sie entrüstet.

Immerhin hat sie ja noch die staatliche Förderung bekommen. Nur wurde die von den Kosten völlig aufgezehrt. Dabei bekam die Axa-Kundin nicht nur 154 Euro Grundzulage, sondern auch noch 300 Euro Kinderzulage. Doch auch das reichte nicht, um die Kosten auszugleichen.

Riester lohnt für jeden? Wegen der Geschenke vom Staat? Es hat sich herumgesprochen, dass die simplen Werbebotschaften, einst von Finanzindustrie und Politik gemeinsam propagiert, so nicht stimmen. Viele Verträge sind aus Kundensicht eine einzige Enttäuschung. Jeder fünfte der rund 16 Millionen Riester-Verträge wird mittlerweile nicht mehr bespart, hat die Bundesregierung aktuell bestätigt. Diesen Wert hatte das Bundesarbeitsministerium auch schon in den vergangenen Jahren genannt. Jetzt aber legte die Regierung auch offen, dass selbst von den noch einzahlenden Riester-Sparern knapp 20 Prozent zu wenig ansparen. So wenig, dass sie weniger als die Hälfte der staatlichen ...

