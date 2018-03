Die Türkei hat die syrische Stadt Afrin eingenommen. Mit der Offensive soll die kurdische Miliz von der türkischen Grenze zurückgehalten werden.

Die Türkei will nach einer Einnahme der syrischen Stadt Afrin das Gebiet nicht an die Machthaber in Damaskus zurückgeben. Man habe keine Absicht, Afrin nach Abschluss der Offensive der syrischen Regierung wieder zu überlassen, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag dem staatlichen Sender TRT.

Afrin werde "sehr bald" erobert sein. Die Stadt unweit der ...

