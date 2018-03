Die Commerzbank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Autovermieter habe in Übereinstimmung mit den vorläufigen Kennzahlen über ein starkes Schlussquartal berichtet, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie bleibe weiter positiv eingestellt und rechne 2018 mit weiter anziehenden Erlösen insbesondere in den USA. Auch sollte sich die Kostensituation außerhalb Deutschlands trotz der laufenden Expansion weiter bessern./tav/ajx Datum der Analyse: 15.03.2018

ISIN: DE0007231326